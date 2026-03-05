Укренерго не отримувало офіційних документів про скасування аварійної допомоги зі Словаччини

НЕК "Укренерго" не отримувало від оператора системи передачі Словаччини SEPS офіційних документів щодо наміру розірвати чинний двосторонній договір про надання аварійної допомоги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Укренерго.

"Попри окремі заяви у ЗМІ, жодних офіційних документів щодо наміру розірвати чинний двосторонній договір між SEPS та "Укренерго" про взаємне надання аварійної допомоги від словацької сторони наразі не надходило. Наголошуємо, що Договір про надання/отримання аварійної допомоги ніяк не пов'язаний із питанням комерційних обмінів електроенергією. Наразі імпорт електроенергії зі Словаччини здійснюється без жодних обмежень", - йдеться у повідомленні.

При цьому у компанії наголосили, що можливе припинення дії договору не позначиться на ситуації в енергосистемі України. Згідно із повідомленням, залучення аварійної підтримки зі словацького напрямку мало несистемний характер і здійснювалось у дуже обмеженому обсязі.

Як повідомлялося, уряд Словаччини у середу, 4 березня, схвалив розірвання угоди між словацьким оператором системи передачі електроенергії SEPS та Україною щодо аварійних поставок електроенергії.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про припинення аварійних постачань електроенергії в Україну з 23 лютого.

Однак в Укренерго заявили, що ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в об'єднаній енергосистемі України, останній раз Україна просила аварійну допомогу у цієї країни понад місяць тому і в дуже обмеженому обсязі.