Європарламент продовжив безмитну торгівлю з Україною ще на рік

Європарламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на один рік з метою підтримки економіки країни в умовах війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Європейського парламенту.

Згідно з рішенням, депутати Європарламенту схвалили пропозицію поновити призупинення імпортних мит, антидемпінгових мит і гарантій щодо українського експорту до Європейського Союзу ще на рік на тлі війни Росії проти України.

Призупинення застосування тарифів стосується фруктів та овочів, що підпадають під систему вхідних цін, а також сільськогосподарської непереробленої та переробленої продукції, що підпадає під дію тарифно- квотних обмежень.

Мита для промислових товарів припинили діяти ще з 1 січня 2023 року за умовами Угоди про асоціацію