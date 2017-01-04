Бизнес в Украине сворачивается: предприниматели массово решили "переждать"

В Украине частные предприниматели массово подают документы на закрытие бизнеса после внесения изменений в законодательство, регулирующих их деятельность. С 27 декабря 2016 года количество ФЛП сократилось на 10850.

Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot, передает Facenews.

По словам основателя OpenDataBot Алексея Иванкина, окончательная картина сформируется не ранее, чем через несколько месяцев. Однако, к настоящему времени большая часть ФЛП была закрыта на территории Киевской области - более 1,4 тысяч. Далее по количеству ликвидированных ФЛП лидирует Харьков - 1368, Днепр - 980.

Меньше всего ФЛП за неделю было закрыто на территории Тернопольской области - 206, а тавже в Волынской области - 217.

Напомним, 27 декабря президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей. По новым правилам, с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, даже при отсутствии фактической деятельности должны платить 704 гривны в качестве страхового взноса.