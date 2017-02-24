Блокада на Донбассе: Гонтарева грозит антикризисными мерами

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева считает необходимым проводить дельнейшую валютную либерализацию в стране, однако не исключает принятия антикризисных мер из-за блокады Донбасса.

Об этом она сказала в интервью Reuters, передает Апостроф.

По ее словам, "базовый сценарий" Нацбанка, предусматривающий отсутствие обострений на востоке, сохранение макроэкономической стабильности и продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), предполагает дальнейшую отмену ограничений на валютном рынке.

Однако в случае продолжения блокады ОРДЛО валютные поступления в Украину могут сократиться, в частности, из-за проблем с металлургической отраслью, которая критически зависима от поставок угля с неподконтрольных территорий.

"Негативные последствия для нашего платежного баланса могут быть на уровне $2 млрд. С одной стороны, можем увидеть уменьшение поступлений валютной выручки от металлургов, а с другой стороны - спрос на валюту, которая необходима для покупки угля", - сказала Гонтарева.

"Если останавливается металлургия, значит будем предпринимать антикризисные меры", - добавила она.

Глава НБУ напомнила, что в 2014-2015 годах из-за обострения ситуации на востоке действовал жесткий контроль за валютными операциями и ограничения на покупку валюты.