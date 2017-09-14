Чем обернется повышение минимальной зарплаты в Украине

Увеличение минимальной заработной платы до 3723 гривен с 2018 года будет иметь ряд позитивных экономических и социальных последствия для Украины. Об этом в комментарии "Обозревателю" заявил народный депутат от "Народного фронта", член парламентского комитета по вопросам бюджета Олег Медуница.

"Напомню, что в прошлом году экономика "проглотила" двойное увеличение минимальной заработной платы. И в этот раз ничего страшного не произойдет. Наоборот, будут положительные последствия. Увеличение заработной платы способно уменьшить отток за границу трудовых ресурсов. Кроме того, увеличатся доходы государственного и местных бюджетов благодаря сборам налога на доходы физических лиц (НДФЛ)" - отметил Медуница.

По его словам, повышение минимальной зарплаты не приведет к активизации неофициального трудоустройства.

"Средняя заработная плата по Украине - более 7,5 тысяч, то есть риски минимальны", - считает нардеп.

Также он выразил уверенность, что парламент поддержит повышение "минималки". "Голоса будут. Точно", - подытожил Медуница.