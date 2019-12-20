Дальнобойщики перекрывали трассу Киев - Одесса из-за взвешивания фур

Водители ходили по пешеходному переходу в районе КПП "Дачное" под Одессой

Водители фур поздно вечером 19 декабря перекрывали дорогу под Одессой из-за установки весовых комплексов. В результате на трассе образовалась пробка в несколько километров, сообщил глава пресс-службы облгосадминистрации Денис Соколов в Facebook. По его словам, акция протеста прошла в районе КПП "Дачное" в Беляевском районе.

Издание "Думская" пишет, что дальнобойщики требовали пропустить их машины, в основном зерновозы, без обязательного по закону взвешивания. Водители ходили по пешеходному переходу, перекрыв три полосы движения и игнорируя обращения полиции. Ситуацию удалось разрешить "по звонку" из Главного управления Нацполиции в области, после чего фуры начали пропускать без взвешивания.

В то же время, как сообщает "Укравтодор", с 20 по 30 декабря на участке трассы Киев - Одесса в районе села Здоровка в Киевской области временно ограничат движение автомобилей из-за установки комплексов по взвешиванию автомобилей в движении. Эти системы будут автоматически определять вес транспортных средств, а за его превышение предусмотривается штраф.