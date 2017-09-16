Депутата Киевсовета Крымчака арестовали с залогом в 1,4 млн грн

Депутата Киевского городского совета Сергея Крымчака отправили в Лукьяновское СИЗО.

По версии следствия, в 2010-2011 годах Крымчак организовал преступную схему завладения тремя земельными участками Фото: Сергей Крымчак / Facebook

Соломенский районный суд Киева 15 сентября избрал меру пресечения в виде содержания под стражей депутату Киевского городского совета Сергею Крымчаку с альтернативой внесения залога в сумме 1,4 млн грн. Об этом "Українським новинам" сообщил его адвокат Игорь Черезов.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура просила арест с альтернативой залога 25 млн гривен. Суд избрал арест с залогом 1,4 млн гривен", - сообщил он.

По словам адвоката, Крымчака уже отправили в Лукьяновское СИЗО в Киеве.

Крымчака задержали 13 сентября.

По версии следствия, в 2010-2011 годах он организовал преступную схему завладения тремя земельными участками общей стоимостью более 3,5 млн грн.