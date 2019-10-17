Герус решил урезать импорт электроэнергии из России

Депутат намерен исправить ситуацию, к которой привела его правка

В Украине могут запретить импорт электроэнергии из России по прямым договорам. В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект (No2236-2). Импорт российской электроэнергии народные избранники хотят ограничить, внеся изменения в закон "о рынке электроэнергии".

Автор документа - председатель комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус ("Слуга народа"), с подачи которого Рада разрешила покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического сообщества.

Новый документ предлагает ограничить поставки электроэнергии исключительно из РФ.

"Весь объем электроэнергии, импортируемой из государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества, продается исключительно на рынке "на сутки вперед" и балансирующем рынке. Это положение не распространяется на продажу электрической энергии, импортируемой из Республики Беларусь", - говорится в проекте закона.

Также законопроект предлагает сократить предельные цены (так называемые прайс-кэпы) на электроэнергию на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и максимальные цены на вспомогательные услуги и услуги по балансировке. Вместе с тем для торговой зоны Объединенной энергетической системы Украины предлагается сократить предельные цены на 5%, для "Бурштынского полуострова" - на 10%.

Стоит отметить, что немало экспертов этот законопроект сразу же раскритиковали. Например, нардеп Алексей Кучеренко (первый заместитель комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ) считает, что Герус предлагает свернуть рынок электроэнергии и перейти к жесткому ручному управлению. Это приведет к отказу от евроинтеграции Украины и к энергокапитуляции перед Россией.

"Главный "энергорыночник" страны похоже уже сворачивает "рынок". И готовится в ручном режиме через карманную НКРЭКУ рулить миллиардными финансовыми потоками?! Как я уже писал - своей турбореактивной правкой в Закон про рынок э/э ее инициатор не просто открыл импорт э/э из России, но и банально ввел в заблуждение президента Зеленского, не пояснив Владимиру, что в Украине валом своих генерирующих мощностей, а Беларусь это в данном случае Россия", - отметил Кучеренко.