Гройсман оценил объем контрабанды леса в 6-8 миллиардов в год

Правительство к середине сентября подготовит отчет о проведенной работе по борьбе с контрабандой леса, объемы которой достигают 6-8 млрд грн в год.

Об этом сообщается на правительственном портале со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана во время правительственного совещания с участием руководителей Государственной фискальной службы, Национальной полиции, Государственной аудиторской службы и "Укрзализныци".

"Надо остановить это варварское уничтожение украинских лесов, когда под видом топливной древесины вывозят деловой, прекрасный лес. Важно провести аудит всех лесохозяйств объединенными усилиями ГФС, Нацполиции, Госаудитслужбы, чтобы мы знали, сколько вырублено леса, сколько экспортировано, сколько потеряло государство, но самое главное, сколько мы потеряли леса, чтобы мы могли восстанавливать украинские леса. Это сейчас самое важное. Работа должна быть скоординированной и публичной", - сказал глава правительства.

Он отметил, что важной в этой работе является роль "Укрзализныци", которая должна фиксировать перевозку леса и документацию, передавать фотоматериалы Госаудитслужбе, ГФС, Нацполиции.

"Так мы сможем проследить всю цепь заговора. Это дело будет очень громким и мы хотим передать его в Антикоррупционный суд", - сказал Гройсман.

По словам премьер-министра, вскоре появится алгоритм действий с учетом полномочий всех органов, а также будет создана рабочая группа.

"Мне нужен результат, фамилии, аналитика по фирмам, кто их учреждал. На середину сентября готовим публичный отчет о проведенной работе в персоналиях. Настраивайтесь на серьезную работу. Товарная контрабанда остановлена на данный момент. Эту работу будем только усиливать. Давайте вместе наводить порядок", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, правительство 18 июля поручило Государственной аудиторской службе, Государственной фискальной службе, Национальной полиции, Государственному агентству по вопросам геодезии, картографии и кадастра Украины провести проверки хозяйственной деятельности лесохозяйств Украины относительно контрабанды из нашей страны леса-кругляка.

Согласно докладу британской неправительственной организации Earthsight, которая изучает проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру, Украина занимает первое место по экспорту контрабандной древесины в страны Европейского Союза, обгоняя страны Африки и Латинской Америки. В докладе отмечается, что во время действия моратория на вырубку леса, в обход не только национального законодательства, но и регламентов и сертификаций ЕС, украинский лес рубят и вывозят такими темпами, что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в миллиард евро в 2017 году.