Гройсман признал очевидное: цены на коммунальные услуги является "тяжелыми для украинцев"

Уголь с оккупированных территорий Донбассе нужен Украине, поскольку прекращение его поставки может привести к проблемам с электроэнергией на свободных территориях страны.

Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Блокировка поставки угля, которому нет альтернативы, я думаю, если вы спросите у экспертов, они скажут, это означает только одно - остановка и веерные отключения по всей территории Украины. Нужно доводить до этого? Я считаю, что нет, - сказал Гройсман.

Премьер отметил, что Украина потребляет 24 млн тонн энергетического угля, из них 9 млн тонн - уголь группы "А", используемого на ТЭС, добывается на неподконтрольной территории.

А куда поставляется электроэнергия? В дома, квартиры украинских граждан, - добавил глава правительства.

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Гройсман отметил, что многие крупные украинские города отапливаются именно углем, поэтому если кто-то заявляет, что надо переходить на газ, то должен понимать - это приведет к еще одному рост цен на тепло или на электроэнергию.

Я вообще считаю, что сегодня цены достаточно тяжелые для украинских граждан, - добавил он.