Гройсман вновь заявляет о неизменности цены на газ для населения до конца отопительного сезона

Цена на газ, отпускаемый для нужд населения в рамках специальных обязательств (PSO) до конца текущего отопительного сезона, не изменится, заверил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Цена на газ в этом отопительном сезоне изменена не будет. Я об этом сказал, я буду придерживаться своего слова. Действительно есть вопрос, и об этом заявил представитель МВФ в Украине, в том, чтобы выровнять коммерческую цену газа и цену для населения. Мы сейчас работаем с МВФ, мы имеем свое мнение, я с некоторыми вопросами не соглашаюсь – я считаю, что должно быть справедливое формирование цены в стране", - сказал он на брифинге в Богуславе (Киевская обл.) в пятницу.

В.Гройсман добавил, что необходимо также обеспечить качественную систему защиты людей от возможного повышения цен.