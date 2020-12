Гряде локдаун... Чи пародія на нього?

Молдова знову запровадила режим надзвичайного стану в сфері охорони здоров’я. Рішення про це ухвалила Національна надзвичайна комісія громадського здоров’я. Тож із 28 листопада в країні повністю заборонили роботу нічних клубів і караоке, проведення спортивних змагань, наукових конференцій та олімпіад. Закриті театри, кінотеатри, концертні зали та будинки культури. Вступила в дію заборона збиратися у громадських місцях групами більшими, ніж три особи. А з 30 листопада обмежено графік роботи барів, ресторанів і кафе вночі: з 22:00 до 7:00 вони зможуть працювати тільки в режимі доставки. Компаніям і держструктурам рекомендовано перевести працівників на дистанційну роботу. А люди старші за 63 роки зможуть виходити з дому тільки в разі гострої необхідності.

Ці жорсткі рішення ухвалені не випадково. За словами міністра охорони здоров’я, праці та соціального захисту Молдови Віоріки Думбревяну, станом на 28 листопада в країні зареєстровано загалом 102894 випадки зараження коронавірусом (2,6% населення), на даний момент лікування проходять понад 10 тис. осіб, з них у реанімації перебувають 253 особи, 52 пацієнта підключені до систем ШВЛ. Міністр зазначила, що лікарні Кишинева, де реєструють приблизно половину всіх випадків по країні, заповнені на 90%, в регіонах заповнюваність на рівні 85%. Ще трохи – і настане колапс медичної системи. Не в останню чергу така ситуація – плата за проведення двох турів президентських виборів, за усунення промосковського президента Додона…

Натомість у Франції 28 листопада після місячного локдауну відкрилися магазини, що торгують товарами не першої необхідності – взуттям, одягом, іграшками тощо. Це одні з перших послаблень після запровадження загальнонаціонального локдауну, який – у разі, коли все буде йти за планом і кількість захворілих зменшуватиметься і далі – діятиме до 15 грудня.

А от Бельгія послаблює антикоронавірусні обмеження з 30 листопада і знову відкриває всі магазини, однак бари та ресторани будуть зачинені до 20 січня. Магазини, які вважаються другорядними, були закриті в Бельгії 2 листопада. Тепер вони запрацюють, однак клієнти повинні будуть здійснювати покупки поодинці і не зможуть залишатися в одному магазині понад 30 хвилин. У такому режимі торгівля має працювати до 15 січня. У переддень Різдва початок комендантської години, який зараз припадає на 22:00, в Валлонії та в Брюсселі буде перенесено на північ. Кожна сім’я матиме право запросити ще одну людину до себе додому на святкування Різдва, а самотні люди зможуть запросити двох гостей. Напередодні Нового року такого послаблення правил не буде, феєрверки будуть заборонені. Контроль на кордонах буде посилено, тож поїхати в гості чи на відпочинок в інші держави буде вкрай складно.

Влада України теж услід за іншими збирається запроваджувати жорсткий локдаун. Адже, як в один голос зазначають знані лікарі-епідеміологи, іншого виходу просто немає. А немає, на думку лікарів, тому, що державна влада провалила необхідні в ситуації пандемії заходи. Як заявив у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Право на владу» лікар-епідеміолог Андрій Александрин, українським медикам досі не дали належних засобів захисту у належній кількості, а тому щодня реєструється 600 випадків захворювання медиків на COVID-19. Ще трохи – і колапс системи забезпечений. А на додачу, зазначає Александрин, «немає ніякої соціальної підтримки, особливо для незахищених верств населення, пенсіонерів, які не можуть навіть ефективно хворіти вдома – їм ніхто не допомагає». Інші епідеміологи кажуть приблизно те саме, іноді ще різкіше; що ж стосується термінів жорсткого карантину, то вони називають різні числа – в діапазоні від місяця до двох.

Натомість влада, хоч і збирається впроваджувати жорсткий карантин, але, схоже, має на увазі під цими словами щось істотно інше, ніж європейські уряди та вітчизняні епідеміологи.

У Кабміні розглядають можливість введення так званого «інтелектуального локдауну». Цей термін озвучив глава фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія в ефірі «Україна 24». За його словами, цей локдаун відрізняється від жорсткого карантину, який вводили в Україні навесні: він скоригований на реалії в кожному регіоні, зокрема на громадський транспорт.

Нова термінологія нардепа здивувала українців. Ніхто у світі ще не вводив саме інтелектуальний локдаун. Як пояснив у «Фейсбуці» Валерій Чалий, колишній Посол України в США, голова правління Українського кризового медіа-центру, це калька, яка виникла через недосконалий переклад термінів, ужитих іноземними чиновниками: «Щодо «інтелектуального локдауну», який розробляється десь там – глибоко в кабінетах влади і про який нас таки обіцяють попередити заздалегідь. Невелика порада: перед поширенням в українському перекладі/редакції застосованого прем`єр-міністром Нідерландів Марком Рютте терміну «intelligent lockdown» радив би також почати поширене вживання словосполучення «smart governence», або хоча б «good governence».

Скажімо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 27 листопада заявив, що в Україні слід негайно запровадити повний локдаун на 3-4 тижні з механізмом компенсацій для населення. Стосовно компенсацій заперечень немає, вони мають бути (щось там у ковідному фонді ще залишилося?), а от термін… Міністр заявив: він сподівається, що під Новий рік країна вже буде виходити з суворого карантину. «П’ятирічку в чотири роки!» - старші читачі «Дня» мають пам’ятати це гасло, молодші мають знати його з підручників історії. Три тижні – це, на думку фахівців, мало та неефективно, й ось чому. За словами військового епідеміолога Сергія Кравченка, висловлену ним у програмі «Право на владу», інкубаційний період коронавірусу триває від 1 до 14 діб. Є випадки, коли доходить до 21 доби. Після прояву перших симптомів пацієнт заразний ще мінімум 10 днів. «Тобто, ми повинні до 21 дня приплюсувати ще 10 діб і все це перемножити на два, щоб ми ефективно вплинули на розвиток хвороби та розірвали ланцюжок передачі хвороби», – сказав Сергій Кравченко і резюмував, що локдаун в Україні необхідно запроваджувати на два місяці.

До речі, того ж 28 листопада у Грузії посилили карантинні обмеження, які 31 січня включно. Власне, йдеться про жорсткий локдаун у повному сенсі цього слова. Закрилися магазини (крім продовольчих, які працюють у жорсткому режимі), ринки, ресторани, фітнес-центри та басейни, а громадський міський і міжміський транспорт призупинив роботу. Особливий режим запроваджено на чотирьох гірськолижних курортах; робота готелів дозволена лише для облаштування спеціальних карантинних зон. Окрім того, у країні запроваджена комендантська година – з 21:00 до 05:00. У цей час громадянам заборонено пересуватися вулицями як пішки, так і на транспортному засобі, а також перебувати у громадських місцях. Винятки щодо комендантської години у Грузії зроблять лише на Новий рік та Різдво.

Жорстко? Дуже. Збитки для економіки? Великі. Проте грузинський уряд, як й інші притомні уряди, рятує передусім людей. А в Україні… Обговорюють, як розповіли журналістам поінформовані нардепи й чиновники, два варіанти – з 25 грудня по 17 січня та з 7 до 20 грудня. Яким би не було рішення в сенсі дат, в підсумку економіка стане ще більш розхитаною, порушення локдауну на Новий Рік і Різдво йтимуть, як то кажуть, «косяком», а в підсумку значно зменшити кількість заражень коронавірусом і смертей не вдасться. Ну, а що буде з лікарями та лікарнями, не хочеться й думати. І все тому, що чинна в Україні влада нездатна ані мислити стратегічно, ані засвоювати іноземний досвід, ані дослухатися до думки фахівців.

P.S. Коли стаття була вже написана, в Інтернеті з'явилося повідомлення, начебто Кабмін уже ухвалив рішення щодо жорсткого локдауну з 23 грудня 2020-го по 15 січня 2021-го. Деталі цього рішення начебто будуть оприлюднені у середу, 2 грудня. Негайно щойно переобраний міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що у місті встановлювати локдаун не можна, бо тут "особлива атмосфера" і "заборони виконуватися не будуть". А на Банковій у Києві, біля президентської резиденції, облаштовують каток - очевидно, якраз до локдауну... Show must go on, навіть коли йому ціна - людські життя?

Сергій ГРАБОВСЬКИЙ