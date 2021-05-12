Кабмін утворив Бюро економбезпеки

Уряд на засіданні, яке триває в Чернігові в середу, 12 травня, затвердив створення Бюро економічної безпеки.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм.

БЕБ отримає статус центрального органу виконавчої влади і буде займатися всіма злочинами в сфері економіки.

"Створення Бюро економічної безпеки - це нова сторінка у відносинах держави і бізнесу. Такий крок - один з фінальних на шляху ліквідації податкової міліції. БЕБ покладе край силовому тиску на бізнес і стане новим аналітичним підходом до розслідувань в сфері фінансово-економічних злочинів", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон про створення Бюро економічної безпеки28 січня. Президент підписав відповідний закон 22 березня.

БЕБ - єдиний орган держвлади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та податкової міліції, які будуть переосмислені для того, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.

Після прийняття закону про БЕБ СБУ втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів про корупцію та організовану злочинну діяльність у сфері управління і економіки. Це дозволить СБУ сфокусуватися на виконанні завдань, які дійсно безпосередньо пов'язані з безпекою держави, з контррозвідувального діяльністю в сфері економіки, зазначають в ОП.

Відповідно до закону, Бюро економічної безпеки є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави. Його діяльність спрямовується і координується Кабінетом міністрів.

До повноважень Бюро економічної безпеки входять:

виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;

оцінки ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їхньої мінімізації та усунення;

надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов для створення схем протиправної діяльності в сфері економіки;

забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;

збір та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, і визначення способів запобігання їхньому виникненню в майбутньому;

планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;

виявлення і розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням і використанням міжнародної технічної допомоги;

складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень з регулювання відносин у сфері економіки.

