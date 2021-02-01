Кабмін затвердив порядок компенсації деяким категоріям споживачів електроенергії

Кабінет Міністрів України встановив порядок надання компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії. Постанова від 1 лютого 2021 року № 64 оприлюднено на Урядовому порталі.

"Ввести надання компенсації на оплату електричної енергії, спожитої в I кварталі 2021 року, у зв'язку зі скасуванням окремих знижених тарифів деяким категоріям споживачів", - йдеться в тексті документа.

Компенсація надається шляхом спрямування бюджетних коштів постачальникам універсальних послуг з подальшим їх зарахуванням, як часткову оплату за спожиту в I кварталі 2021 року електричну енергію, на особові рахунки споживачів.

Право на компенсацію отримають наступні категорії:

населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах і гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 р. мало право на знижений тариф;

населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 року мало право на знижений тариф;

багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

Уряд на засіданні 20 січня схвалив направлення 1,4 млрд грн на надання компенсації на оплату електричної енергії, спожитої в першому кварталі 2021 року, у зв'язку зі скасуванням окремих знижених тарифів деяким категоріям споживачів.

Нагадаємо, 1 січня Постанова КМУ Про скасування пільгового тарифу на перші 100 кВт на рівні 90 копійок набуло чинності. Нові тарифи на електроенергію для населення діятимуть до 31 березня 2021 року. За матеріалами 112.ua