Кабмин и ЕС подписали Программу поддержки цифровой экономики в Украине на 25 млн евро

Кабинет министров и Европейский Союз подписали новую Программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине на 25 млн евро.

Об этом в своем Telegram-канале заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он добавил, что целью правительства является оцифровка 100% государственных услуг до 2024 года. В 2020 году Кабмин планирует перевести в цифру 80% самых популярных государственных услуг.

"Это международная техническая помощь, предоставляемая Министерству цифровой трансформации на поддержку проектов по цифровизации. Украина стремится активно внедрять главу о электронных коммуникацях Соглашения об ассоциации", - написал Алексей Гончарук.

Он утверждает, что государство "будет удобным сервисом для людей".