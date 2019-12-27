Кабмин одобрил законопроект о труде

Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил законопроект о труде, который призван сохранить и расширить социальные права работников, увеличить количество легальных рабочих мест, обеспечить равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда, повысить доходы работников и гармонизировать украинское законодательство с европейским.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Telegram. "Надеюсь на поддержку Верховной Рады, ведь эта инициатива - это о лучшей работе, более высокой зарплате и новых карьерных возможностях для каждого", - написал премьер.

Министерство развития экономики предлагает в новом законопроекте о труде сохранить привычную для украинцев продолжительность рабочей недели в 40 часов, однако при этом позволить сторонам договариваться о гибком графике работы, при котором часть рабочего дня работник работает удаленно, другую часть - в офисе. Об этом сообщает УНИАН.