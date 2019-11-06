Кабмин рассказал, когда 4G-интернет заработает по всей Украине

В 2020 году правительство сделает все, чтобы мобильные операторы получили необходимые радиочастоты

Кабинет министров подготовил план по развитию мобильного широкополосного доступа (ШПД) по всей Украине. Проект распоряжения на своем заседании 5 ноября 2019 года поддержала Национальная комиссия регулирования связи и информатизации (НКРСИ). Порядок 4G-действий

До того, как правительство окончательно примет этот документ, он может претерпеть ряд изменений. Но уже стало понятно, как Кабмин намерен внедрить амбициозные планы по охвату всего населения нашего государства мобильным 4G- интернетом.

План состоит из 16 пунктов. Он стал логическим продолжением июльского президентского указа "об интернетизации всей страны".

Кстати, правительство уже сорвало срок, поставленный главой государства. Указанное распоряжение правительство должно было подготовить еще к 1 августа этого года, отметила эксперт в сфере цифровой экономики Елены Минич.

Только 29 октября 2019 года на инвестиционном форуме в Мариуполе Кабмин подписал меморандум с главами "Киевстара", "ВФ Украина" (Vodafone), lifecell и "Интертелекома". Что дало основание для начала всего процесса, точнее - обмену частотами и их перераспределению для запуска 4G в диапазоне 900 Мегагерц.

Что будет с "Интертелекомом"?

Именно с "Интертелекомом", работающим в "неевропейском" стандарте CDMA, и начнется вся работа. Украинский государственный центр радиочастот должен изучить, насколько эта технология сможет "уживаться" с сетями "большой тройки", работающими на соседних радиочастотах 880-890 МГц. Полевые испытания нужно провести еще в этом месяце.

До конца декабря текущего года правительство намерено разобраться с CDMA. И голосовую связь в этом стандарте правительство намерено отключить - так сказано в четвертом пункте плана.

Председатель Совета ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины" Татьяна Попова отметила, что Украина осталась единственной страной в Европе, где этот стандарт все еще используется. Тогда как международные организации - например, 3GPP - рекомендовали для нашего региона этот диапазон для использования именно под 4G/LTE, а в перспективе - для 5G.

Пока непонятно, что же будет с сотнями тысяч CDMA-абонентов, которые используют свои "прямые" городские номера как офисные.

Президент "Интертелекома" Борис Акулов рассказал UBR.ua, что "прекращение использования радиотехнологии CDMA" должно осуществляться с учетом срока действия лицензий операторов. И речь идет не только об "Интертелекоме", но и о lifecell и PEOPLEnet.

При этом термин "прекращение" он назвал не очень корректным. "Мы считаем более точным определение "замена" на новые технологии", - подчеркнул Борис Акулов. "Интертелеком" готов предложить свой план поэтапного перехода на LTE в течении более короткого периода, чем срок действия существующей лицензии на CDMA (2026-2028 гг.). Оператор готов сократить этот срок до четырех-пяти лет.

Но, отметил руководитель CDMA-оператора, обслуживающего более миллиона абонентов, это будет зависеть от множества факторов. "При этом ни один действующий абонент не должен пострадать и ни одна гривна текущего дохода компании не должна быть потеряна", - подытожил Борис Акулов.

В проекте правительственного распоряжения много внимания уделено качеству радиочастотного ресурса (РЧР). Ведь для 4G нужны сплошные полосы, а не "лоскутки", какими сейчас пользуются операторы для голосовой 2G-связи. А также нужно освободить диапазон и от "фонящего" CDMA, и от спецпользователей. То есть военных, правоохранителей и других подобных структур. Это значит, что для них нужно найти другие диапазоны и закупить оборудование, чтобы провести такую миграцию.

Впервые правительство специально озаботилось тем, чтобы выставить для коммерческого использования очищенные от мешающих радиошумов частоты.

Елена Минич особо отметила пункт об освобождении спектра 700, 800 и 900 МГц от военных и миграция их оборудования на частоты стандартов Северо- Атлантического Альянса. "Уже пять лет переходим на стандарты НАТО, а частоты никто не освобождает, и каждый раз это очередная коррупционная схема Генштаба и Министерства обороны с компенсацией за конверсию частот", - подчеркнула она. Что касается освобождения 700-х частот под мобильную связь от телевидения - это означает, от "Зеонбуда" - то может в этом вопросе можно ожидать "наконец-то реальных действий", предположила Елена Минич. Послабления для операторов и абонентов

Татьяна Попова заявила, что "давно пора было отменить 7,5%-ный сбор в Пенсионный фонд" - это пункт No9 плана. "Его вводили когда-то как дополнительный налог на роскошь, а мобильная связь давно перестал быть роскошью", - констатировала глава "Телекомпалаты Украины".

Для абонентов это означает потенциальное снижение стоимости мобильных тарифов на 7,5%, предположила Елена Минич. Правда, отметила она, Минфину придется найти другие источники, как компенсировать потерю около 1,5 млрд грн. Именно столько генерировал этот "налог на роскошь".

Из других "плюшек" для мобильных операторов - обещание правительства не поднимать ставки за использование РЧР. Ранее Кабмин с болезненной для сотовых компаний регулярностью "доил" их, повышая эти сборы. В проекте распоряжения содержится пункт о 48-месячном моратории на такие "поползновения". Лучше сделать - и пожалеть, чем вообще не делать

Елена Минич обратила несколько несоответствий в проекте правительственного 4G-распоряжения. Так, во многих пунктах, касающихся РЧР, основным исполнителем значится Минцифра. Но, выразила удивление эксперт, функции относящиеся к РЧР политик остались за другим органом, Госспецсвязи.

По самой сути концепции развития мобильного ШПД и принятого госорганами подхода тоже есть вопросы. "Нужно четко разделять понятие ШПД и понятие мобильная передача данных в LTE 900", - подчеркнула эксперт в сфере цифровой экономики.

Она подчеркнула, что LTE 900 - это не широкополосный доступ. В этом стандарте не будет скоростей, которые подразумевает под собой ШПД. То есть от 30 Мбит/с и выше для одного абонента. Данная технология позволяет получить максимальную скорость для всех пользователей в зоне действия одной базовой станции всего 75 Мбит/с. "Да, это лучше, чем ничего, передача данных там будет, но не ШПД", - констатировала Елена Минич.

По ее словам, есть еще один важный аспект - всего 30 оператора в мире запустили сети LTE в диапазоне 900 МГц. Поэтому оборудование для всего нескольких десятков компаний - не самое дешевое. "Нет большого объема заказов, следовательно, нет и массового делового продукта", - подытожила Елена Минич.

Если же рассматривать вопрос с пользовательской стороны, то смартфонов с поддержкой LTE 900 вроде бы много, 165 разновидностей. Но, подчеркнула эксперт в сфере цифровой экономики, это все дорогие модели, начиная с iPhone 6.