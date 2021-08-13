Керівника Зернової держкорпорації затримали при спробі втечі з України

Нацполіція затримала керівника "Державної продовольчо-зернової корпорації України" при спробі втечі з України.

Посадовця затримали в аеропорту "Жуляни" вранці 13 серпня. У такий спосіб він намагався уникнути відповідальності. Крім того, разом із ним затримали і його спільника.

За даними з відкритих джерел ДПЗКУ з листопада 2020 року очолює Андрій Власенко. За даними УП, затримали саме його. Власенко фігурував у розслідуванні "Слідства Інфо".

Слідчі повідомили про підозру керівникові корпорації та власникові кількох товариств за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі з ними проводяться слідчі дії.

Готуються клопотання в суд для обрання обом підозрюваним запобіжних заходів.

Слідчі Нацпполції встановили, що службові особи ДПЗКУ вчинили розтрату маина корпораціі шляхом проведення експортних операціи зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю і без здіиснення попередньоі оплати. Сума збитків, завдана держкомпанії, - понад 57 млн доларів.

11 листопада 2020 року Кабінет міністрів призначив на посаду в.о. голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації Андрія Власенка, який раніше був звільнений з посади голови "Укрліктрави" через неефективність і погані фінансові результати.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк висловлював думку, що "Батьківщина" дала голоси при голосуванні за держбюджет в обмін на призначення "своєї" людини в держпідприємство.