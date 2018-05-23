Киев рискует остаться без тепла и горячей воды из-за долгов "Киевэнерго"

По словам заместителя мэра Киева, решение вопроса погашения задолженности ПАО "Киевэнерго" за потребленный газ должен решаться параллельно с процессом энергообеспечения столицы.

Оформляющее на свой баланс объекты теплоснабжения столицы новое коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" не может заключить договор о поставках природного газа с компанией "Нафтогаз Украины", поскольку КП не взяло на себя долговые обязательства "Киевэнерго" на сумму почти 5 млрд грн, информирует news.eizvestia.com.

Об этом заявил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Мы столкнулись с рисками для стабильного тепло- и водоснабжения города из- за нерешенного вопроса задолженности ПАО "Киевэнерго" за потребленный газ", - заявил Прокопив.

Прокопив напомнил, что год назад город принял историческое решение о прекращении соглашения с ПАО "Киевэнерго". Теперь предоставлять услуги по горячему водоснабжению, производству и поставке тепловой энергии киевлянам будет КП "Киевтеплоэнерго".

Для этого коммунальное предприятие должно заключить договор о поставках природного газа компанией "Нафтогаз Украины". Однако сегодня такой документ не подписан, поскольку "Киевтеплоэнерго" не взяла на себя долговых обязательств "Киевэнерго" на сумму почти 5 млрд грн.

"Структура этой задолженности, а это и долги населения, возмещение государством предоставленных людям льгот и субсидий, начисленных предприятию штрафов и пени, свидетельствует о том, что эту проблему необходимо решать путем межсекторальных переговоров. На сегодня коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" только начинает свою деятельность и не имеет ресурса для погашения этих долгов, особенно на фоне масштабных работ по подготовке к отопительному сезону. Город настаивает на том, чтобы два вопроса - поставки газа для Киева и решения проблемы задолженности "Киевэнерго" решались отдельно", - отметил секретарь Киевсовета.

Прокопив добавил, что уже разработан проект решения, предусматривающий, что долговые обязательства по оплате потребленных энергоносителей и услуг по их транспортировке и поставке ПАО "Киевэнерго" не подлежат передаче и переводу на КП "Киевтеплоэнерго".

"Согласно законодательству ни коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", ни город не обязаны в данном случае брать на себя накопленные долги частной компании, которой является "Киевэнерго". Значительная часть долга "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" образовалась вследствие небрежного хозяйствования "Киевэнерго", например пеня и штрафы", - добавил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально- экономического развития Андрей Странников.

Бюджетная комиссия Киевсовета единогласно поддержала проект решения "О вопросах задолженности перед ПАО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины". Окончательное решение депутаты должны принять на ближайшем пленарном заседании Киевсовета.

В свою очередь в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" пояснили, что согласно закону "О теплоснабжении", договор на поставку газа может быть заключен с правопреемником реорганизованной теплоснабжающей и/или теплогенерирующей организации исключительно при условии согласования порядка погашения задолженности за предыдущий период.

При этом "Киевтеплоэнерго", согласно закону, становится правопреемником долгов "Киевэнерго".

"Опять традиционная история с изменением компании-поставщика тепла. У старой есть долги за полученный газ, новая хочет взять только активы, а обязательства нет. Городская власть пытается убедить нас путем давления в публичном пространстве, но мы тут ни при чем, есть закон", - подчеркивают в НАК.

"Перебирая на себя задолженность перед "Нафтогазом" новое предприятие должно получить и право требования к должникам "Киевэнерго". В частности, это касается расчетов государства по льготам и субсидиям за уже поставленный нами газ и компенсации разницы в тарифах. Новое предприятие будет иметь источник средств для расчетов", - подчеркивают в "Нафтогазе".

Как сообщалось, в конце апреля Киевский городской совет принял решение о продлении договора с ПАО "Киевэнерго" в части использования ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательного завода "Энергия" до 31 июля. Договор с "Киевэнерго" в части использования другого имущества (в т.ч. тепловых распредсетей) был продлен на три дня и закончился 30 апреля.

Напомним, 21 декабря 2017 года ПАО "Киевэнерго" подписало с Киевской городской государственной администрацией соглашение о продлении сроков аренды коммунальных теплосетей до 27 апреля 2018 года.

При этом власти Киева планируют внести в капитал "Киевтеплоэнерго" 7,4 млрд грн для приема теплоэнергетического комплекса столицы от "Киевэнерго", обеспечения его дальнейшего стабильного функционирования (закупки техники, материалов, средств связи, компьютерной техники, организации диспетчерской службы, авансовых платежей за газ).

В декабре 2017 года акционеры ПАО "Киевэнерго" в рамках закона "О рынке электроэнергии" решили выделить из состава компании оператора систем распределения - ЧАО "ДТЭК Киевские электросети".

Напомним, КГГА и "Киевэнерго" 27 сентября 2001 года подписали "Соглашение о реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса Киева" со сроком действия до 31 декабря 2017 года. Договор предусматривал передачу в управление "Киевэнерго" коммунальных тепловых сетей, ТЭЦ, мусоросжигательного завода "Энергия".

В конце июня 2017 года Киевсовет решил продлить действие соглашения до 26 апреля 2018 года.

"Киевэнерго" (входит в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова) эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали.

По материалам Цензор.НЕТ