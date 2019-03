Комитет Европарламента утвердил газовую директиву с поправками

Документ должен быть одобрен на пленарной сессии Европарламента и в Совете ЕС

Газовая директива касается газопровода Северный поток-2

Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к газовой директиве ЕС, которая касается газопровода Северный поток-2. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Поправки поддержали 33 члена комитета, 8 выступили против.

@EP_Industry has just approved the deal @JerzyBuzek has negotiated with #RO2019EU & @MAC_Europa on the EU #gas market so it also covers gas pipelines from third countries with 33 votes to 8.

pic.twitter.com/ErtJHromPU - ITRE Committee Press (@EP_Industry) 18 марта 2019 г.

Далее документ должен быть одобрен на пленарной сессии Европарламента и в Совете ЕС. В апреле евродепутаты должны утвердить окончательный текст.

Ранее поправки к газовой директиве были согласованы Европарламентом и Советом ЕС, а также одобрены Комитетом постоянных представителей государств ЕС (Coreper).

Доработанная газовая директива распространяет право ЕС на все газопроводы из третьих стран. Согласно документу, оператором Северного потока-2 должна выступать независимая от Газпрома компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков.