Конституционный суд признал создание НКРЭКУ неконституционным

Президент Петр Порошенко превысил свои конституционные полномочия, создав своим указом Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Такое решение вынес Конституционный суд в результате рассмотрения дела по представлению 46 народных депутатов.

Конституционный суд признал неконституционными некоторые положеня Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг". В частности, что НКРЭКУ была создана неконституционным образом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции.

НКРЭКУ создал президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 года No694. 22 сентября 2016 года Верховная Рада приняла Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.

КС признал, что издав указ о создании НКРЭКУ президент превысил свои конституционные полномочия. Согласно Конституции, полномочия президента не предусматривают права создавать такие органы. Кроме того, по Конституции у президента нет права назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

КС также решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции. По своим функциям, задачам и полномочиям комиссия по сути является центральным органом исполнительной власти, а потому в соответствии с Конституцией закон должен определить именно такой ее статус, предусматривающий вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и направления ее работы Кабинетом Министров. По этому вопросу КС высказывал свою позицию еще в 2000 году по делу о конституционности Закона "О естественных монополиях". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.