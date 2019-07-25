Крупнейший в Украине импортер дизтоплива приостановил его поставки из России

Крупнейший в Украине импортер дизельного топлива Wexler Group с августа приостанавливает поставки продукта из России из-за введенных правительством спецпошлин, поскольку это станет экономически невыгодно, сообщает компания.

"С 1 августа Wexler Group вынуждена приостановить поставки дизельного топлива происхождением из РФ трубопроводным транспортом в связи с принятием постановления Кабинета министров Украины No 624 "Вопрос введения специальной пошлины на отдельные товары происхождением из Российской Федерации, ввозимые на таможенную территорию Украины", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что документом устанавливается дополнительная спецпошлина 3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября на импорт дизельного топлива.

"Решение принято в связи с тем, что дополнительная спецпошлина делает дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными", - отметили в компании.

В компании пояснили, что для того, чтобы удовлетворить спрос клиентов, группа Wexler активно занимается диверсификацией источников и способов поставок.

18 июля Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. Согласно решению, спецпошлина будет повышаться в два этапа. Спецпошлина на дизельное топливо, которое поставляется трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября.

Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

Wexler Group - крупнейший поставщик светлых нефтепродуктов, группа объединяет 10 предприятий, которые расположены как на территории Украины, так и за её пределами. Компания основана в 2012 году.

Активы группы представлены морским и речным транспортом, газовозами, а также автотранспортом для перемещения ДТ и бензина. В долгосрочной аренде предприятий Wexler Group находятся стратегически важные перевалочные терминалы, заключены договора с крупнейшими портами страны. Об этом сообщает УНИАН.