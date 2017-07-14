Кто заплатит за ПриватБанк

Национализированный в декабре 2016 г. ПриватБанк все более соответствует высокому званию «народного банка» в том смысле, что его убытки оплачивает налогоплательщик. Потери бюджета и налогоплательщиков уже оцениваются в 6% ВВП, и похоже, что это не окончательная цифра. Для справки: расходы на оборону в нынешнее военное время составляют 5% ВВП.

Предыдущие собственники, топ-менеджеры и члены кредитного комитета смогли не только вывести из банка все что можно, но и скрыться за рубежом. Мало того, что прежние владельцы возвращать средства явно не намерены, так они уже добивается положительных решений наших «самых честных в мире судов» о том, что национализация, дескать, была «частично незаконной», информируют Экономические Известия.

Скандал разгорелся именно сейчас потому, что 1 июля 2017 г. истек срок добровольной реструктуризации кредитов бывших владельцев ПриватБанка. В связи с этим в Нацбанке заявили: «Сейчас можно утверждать, что бывшие владельцы банка не выполнили взятые на себя обязательства». В НБУ отметили, что начинается принудительное взыскание долгов.

Зачем было предоставлять полгода на «реструктуризацию», если уже в декабре 2016 г. было известно, что, по разным оценкам, 113-140-150 и так далее миллиардов были выведены из банка предыдущим менеджментом и собственниками?

Министерство финансов на своем сайте обнародовало письмо от 16 декабря 2016 г. на имя премьер-министр Украины Владимира Гройсмана от бывших крупнейших акционеров ПриватБанка Коломойского и Боголюбова с просьбой национализировать банк. В сообщении Минфина отмечается, что срок, до которого бывшие акционеры ПриватБанка в одностороннем порядке обязались обеспечить проведение реструктуризации кредитного портфеля банка, истек 1 июля 2017 г.

«Согласно информации, которой на данный момент обладает Министерство финансов, значительного прогресса в реструктуризации достигнуто не было», — констатируется в сообщении Минфина.

Комментируя содержание письма, заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила: «В письме, которое получил Нацбанк, были более детально описаны условия реструктуризацию. А именно: все кредиты, которые сегодня есть на балансе банка и которые не имеют реального обеспечения, и заемщики, финансовое состояние которых в принципе не соответствует здравому рассудку и регуляторным требованиям, должны быть переведены на компании, которые имеют реальную выручку, ведут реальную производственную деятельность, имеют реальные производственные мощности. И источники ведения этой деятельности должны стать источниками для погашения этих кредитов. И снова-таки, они должны предоставить твердые залоги». Замглавы НБУ подчеркнула, что ни одно из этих обязательств не было выполнено.

По сообщениям Генпрокуратура, в связи с ПриватБанком расследуются несколько уголовных дел, наложены аресты на ликвидное имущество банка и связанных с ним структур — более 700 объектов недвижимости ООО «Приватофис».

Наконец, 4 июля на специальной пресс-конференции выступил глава правления ПриватБанка Александр Шлапак, предварительно объявивший о подаче в отставку.

Шлапак сообщил, что в отношении бывших собственников и руководителей банка возбуждены уголовные дела по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса за фиктивное банкротство и доведение до банкротства банковского учреждения. По его словам, накануне национализации в октябре-ноябре 2016 г. были выданы кредиты 36 компаниям на сумму 133 млрд. грн. Причем за счет этих кредитов были погашены кредиты 193 других заемщиков банка, больше половины которых имели ставку 12-12,5% годовых с привязкой к курсу доллара и реальные залоги. Ставка по новым кредитам составила 10,5% годовых якобы без привязке к валюте, тогда как кредитный комитет банка утвердил ставку 34% годовых, а банк привлекал средства Нацбанка Украины под 22%, у физлиц — под 19%, у юрдлиц — под 14,2%.

Шлапак заявил, что налицо финансовая пирамида ПриватБанка, а практически все новые заемщики не вели хозяйственной деятельности, были созданы менее года назад и имели негативное финансовое положение.

Глава правления уточнил, что все 36 кредитов были подписаны бывшим главой правления Александром Дубилетом с превышением полномочий. Нацбанку предоставлялись недостоверные данные по непокрытому кредитному риску и несформированным резервам, а заемщики не проверялись на связанность, их финансовое положение искусственно завышалось.

Как заявил глава правления банка Александр Шлапак, прокуратура начала арестовывать имущество должников, среди которых преобладают компании бывших акционеров. Он отметил, что реальный объем кредитов связанным лицам в ПриватБанке по состоянию на 1 января 2017 г. составлял 190 млрд. грн., или 97% от общего кредитного портфеля.

Теперь банк занят тем, что арестовывает залоги и забирает их под свое управление. В частности, ПриватБанк уже вытребовал у заемщиков и взял под охрану 74 нефтебазы, поскольку те перестали рассчитываться по займам. Что касается другого ценного актива – горнолыжного курорта «Буковель», то его решили сдавать в аренду. По словам Шлапака, банк планирует продать все небанковские активы, которые находятся в залоге, для чего готов объявить международный конкурс.

Шлапак отметил, что «Буковель» был передан на баланс банка как ипотека за 11 млрд. грн., но после переоценки он теперь учитывается в балансе по 5,35 млрд. грн. Поэтому часть денег от запланированной государственной докапитализации пойдет на компенсацию этой переоценки, фактически махинации.

Как заявил министр финансов Данилюк, для поддержки устойчивости банка государство в ближайшее время выделит 38 млрд. грн. Первый транш в размере 22 млрд. грн. должен поступить на счета в ближайшие дни. Чтобы был ясен порядок цифр, для сравнения отметим: на закупку лекарств в рамках 20 государственных программ в госбюджете-2017 заложено всего 5,7 млрд. гривен!

Всего, по оценкам Кабмина, на национализацию и спасение банка в ближайшие годы придется потратить 120-150 млрд. грн. Заявления чиновников о том, что столь масштабные вливания в Приватбанк никоим образом не повлияют на курс гривны, у некоторых экспертов вызывают сомнения.

В свою очередь, Коломойский и компания не сидят, сложа руки, а наоборот, переходят в контрнаступление. Целый ряд фирм, которые связывают с Коломойским и его окружением, подали против ПриватБанка 92 иска на $279 млн., 1,579 млрд. грн. и €3 млрд. Всего более 9 млрд. грн. по курсу на дату составления отчета. В целом, количество поданных к банку исков составляет 2902 на более чем 20 млрд. грн.

В ответ, по словам Шлапака, банк подал в суды иски на общую сумму 23,8 млрд. грн., причем не только против акционеров.

Кроме того, Окружной административный суд Киева признал национализацию ПриватБанка частично незаконной. Также истцы потребовали от банка вернуть списанные в ходе национализации депозиты в 1 млрд. грн., и суд удовлетворил их требования.

В Нацбанке утверждают, что все решения по ПриватБанку были приняты исключительно в рамках закона. НБУ намерен обращаться в суды высших инстанций с обжалованием неправосудных решений.

А главное, высказываются мнения о том, что сама процедура национализации может быть оспорена в судах. В качестве одной из главных причин национализации называлось то, что банк выдавал кредиты связанным с ним лицам, но это якобы не подтвердилось. Обвинение в связанности является туманным, большинстве случаев, трудно доказуемым. Должны быть одни акционеры, одни учредители, одни адреса, одни директора. В реальности компании формально не связаны между собой.

В связи с гипотетической пока отменой национализации возникает вопрос о том, что ПриватБанк уже докапитализирован государством на сумму более 117 млрд. грн. Очевидно, что, в случае отмены национализации, возникнет вопрос о возврате докапитализации. Очевидно, что это очень проблематично в отечественных условиях.

Даже если государство выиграет суды против Коломойского и компании с целью компенсации расходов, то возникнет новая проблема. Ведь государство получит не денежные средства, а производственные и иные активы.

В Украине это могут быть ферросплавные заводы, акции «Укрнафта», сети заправок и телеканал «1+1». За рубежом — горнолыжные курорты в Австрии и недвижимость в Британии. Но государству нужны не эти активы, а деньги, чтобы затыкать финансовые дыры. Прозрачная некоррупционная продажа этих активов по реальной цене — непростая задача.

Александр Карпец