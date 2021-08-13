Мінекономіки ініціює створення робочої групи з трансформації ДПЗКУ у прозору, ефективну компанію

Впродовж останнього часу Мінекономіки здійснювало ревізію умов договорів Державної продовольчої зернової корпорації України з китайською стороною, а також - причин їх невиконання. Йшлося про дослідження основних кількісних та якісних показників діяльності ДПЗКУ.

Було визначено, що неякісний менеджмент компанії ускладнює переговори з Китаєм, що негативно впливає на виконання відповідних договірних зобов'язань.

Нещодавно Мінекономіки провело низку зустрічей з іноземними партерами, зокрема з Надзвичайним Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні. Там було озвучено спільне занепокоєння процесом виконання умов кредитного договору та договору щодо експорту зерна.

В Мінекономіки прийнято рішення ініціювати створення робочої групи з метою трансформації ДПЗКУ у прозору та ефективну компанію.