Мінкульт розширив перелік проєктів, які підпадають під "Велику реставрацію"

Міністерство культури та інформаційної політики розширило перелік проєктів, які будуть реалізовані в рамках програми "Велика реставрація" у 2021 році.

"У зв'язку з надходженням додаткового фінансування для реалізації програми "Велика реставрація" до переліку було додано сім проєктів, які вже були попередньо відрейтинговані і які будуть реалізовані цього року", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зокрема, до переліку додано: ремонтно-реставраційні роботи у трапезній на території заповідника "Софія Київська"; реставрація декількох об'єктів Києво-Печерської лаври; реставрація фасадів костелу Святого Миколая; реставрація декількох об'єктів у Бережанах Тернопільської області.

У травні Мінкульт оголосив перелік із 22 проєктів із реставрації, консервації, ремонту пам'яток культурної спадщини, які будуть реалізовані цьогоріч в рамках "Великої реставрації".

Цьогоріч в Україні почалась реалізація програми "Велика реставрація", в рамках якої протягом трьох років планують реставрувати близько 150 об'єктів історичної і культурної спадщини України.