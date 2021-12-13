МБРР надасть Україні додаткові $150 млн позики для протидії COVID-19

13 декабря 2021, 13:53
 Экономика

Кошти виділяють до вже існуючого проєкту, сума позики за яким становить $90 млн

Міністерство фінансів та Міжнародний банк реструктуризації та розвитку (МБРР) підписали угоду про надання Україні позики для додаткового фінансування проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» з метою залучення додаткових $150 млн для протидії розповсюдження COVID-19 в Україні.

Додаткові кошти планують виділити до вже існуючого проєкту, підписаного у травні 2021 року, сума позики за яким становить $90 млн.

Кредитні гроші від МБРР спрямують на зміцнення системи громадського здоров'я та підтримку невідкладних заходів реагування на пандемію COVID-19, зокрема через:

  • закупівлю вакцин проти COVID-19 та послуг логістики;
  • придбання засобів холодового ланцюга та інфраструктури логістики;
  • проведення навчання для медичного персоналу;
  • вдосконалення систем поводження з медичними відходами та їх утилізації;
  • придбання й встановлення автоклавів та інших пристроїв для дезінфекції та видалення відходів;
  • проведення кампаній з вакцинації, розроблення інформаційних систем та придбання ІТ-обладнання для управління вакцинацією.

    Також кошти підуть і на інші невідкладні заходи із протидії розповсюдження COVID-19 на території України.

     Раніше Світовий банк виділив Україні $150 млн на вакцинацію від COVID-19. Передбачається, що додаткові $120 млн допоможуть уряду закупити 16,5 млн доз вакцин.                                                                                                                                                            

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