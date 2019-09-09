Миллер рассказал Путину, какой газовый контракт с Украиной важнее

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал, что поставки газа Украине по прямому контракту являются главным вопросом двусторонних переговоров Москвы и Киева.

Миллер напомнил, что до конца года Газпром намерен закачать в подземные хранилища в Европе не менее 11,4 млрд кубометров газа, что более чем в два раза превышает уровень 2018 года, следует из стенограммы встречи на сайте Кремля.

"Мы видим, что наши европейские партнеры ведут закачку очень высокими темпами, это же пытаются делать и наши украинские коллеги. Без сомнения, одним из факторов высоких объемов закачки газа в подземные хранилища является то, что 31 декабря текущего года заканчивается договор на транзит через территорию Украины", - сообщил Миллер.

Глава Газпрома отметил, что вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но, по его словам, "все-таки первоочередной вопрос - будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту". "Поскольку ответ на этот вопрос - это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны Газпром должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины", - рассказал Миллер.

"Нужно содержать их, платить за это", - отметил президент, передает РИА "Новости".

Миллер согласился, добавив, что это также и понимание того, какой уровень цен будет у украинского конечного потребителя. "Потому что в случае заключения прямого договора на поставку газа с Газпромом цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25% ниже текущего уровня", - подчеркнул глава компании.