Миссия МВФ начала переговоры в Киеве

Миссия МВФ в четверг, 12 сентября, начала переговоры с украинским правительством - они продлятся до 24 сентября. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в представительстве Фонда.

Как сообщал ранее премьер-министр Алексей Гончарук, целью переговоров является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR 2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Миссия Международного валютного фонда работала в Украине в мае, но уехала без рекомендаций о выделении очередного транша.

Члены миссии планировали встретиться с украинскими чиновниками, чтобы обсудить выполнение требований фонда. Однако уже 23 мая в МВФ заявили, что фонд вернется к обсуждению дальнейшего тесного сотрудничества с Украиной уже после выборов в Верховную Раду и назначения нового Кабинета министров. Об этом сообщает Телеканал новин "24".