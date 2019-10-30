На взятке в $50 тыс. поймали главного специалиста НБУ

Чиновник требовал взятку от директора частного предприятия за помощь в получении лицензии

Правоохранители задержали главного специалиста Нацбанка, который пытался получить взятку в сумме $50 тыс., пообещав помощь в получении лицензии на обмен валюты одному из предпринимателей. Об этом сообщили в прокуратуре Киева. Также об этом рассказали представители Нацбанка на странице в Facebook.

"Во время передачи части обусловленных средств в сумме 40 тысяч долларов служащий банка задержан у здания НБУ на Печерске", - сказали в прокуратуре.

В ходе досудебного следствия было установлено, что взятку главный специалист НБУ требовал от директора частного предприятия, занимающегося конвертацией валюты. За это он гарантировал решить вопрос с получением бессрочной генеральной лицензии НБУ на данный вид деятельности.

"В июле 2019 года была проверка, по результатам которой указанное предприятие получило ответ Национального банка об отказе в выдаче генеральной лицензии бессрочно. В то же время их лицензия оставалась действующей до 21.12.2019. В связи с этими обстоятельствами предприниматель и обратился к этому лицу. Сотрудник НБУ пообещал содействовать в получении бессрочной лицензии", - добавили в ведомстве.

По информации Цензор.net, задержанным оказался менеджер НБУ 33-летний Евгений Пискотин. Он взял деньги ($40 тыс. и еще $10 тыс должен был получить после завершения сделки) за выдачу лицензии и гарантировал решение этого вопроса с директором департамента лицензирования НБУ Александром Бевзом. 20-летний Бевз - самый молодой директор департамента НБУ. По информации издания, его отец, Александр Николаевич Бевз, является одним из основных поставщиков армейских берцев "Талан" в силовые структуры. Бевз- младший - главный человек, отвечающий за выдачу лицензий и контроль деятельности валютных "обменок".

В НБУ уточнили, что задержанный не является сотрудником структурного подразделения НБУ, которое выдает лицензии на валютные операции, и не занимает руководящую должность, а работает в департаменте хозяйственного обеспечения. Поскольку фактически этот вопрос не входит в круг его обязанностей, а других служащих он не привлекал, действия сотрудника НБУ предварительно квалифицированы как мошенничество.

Как рассказали представители Нацбанка, данную лицензию невозможно получить так, как это пытался сделать предприниматель. Поскольку решение на выдачу документов принимает коллегиальный орган на основании заключения ряда департаментов. И задержанный на этот процесс никак не смог бы повлиять.