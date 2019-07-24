НАБУ снова проводит обыски в офисе "Богдан Моторс"

Представители Национального антикоррупционного бюро 24 июля проводят обыски в офисе "Богдан Моторс" на Рыбальском полуострове в Киеве.
Об этом сообщил информированный источник агентству "Интерфакс-Украина".
"Обыски проходят в рамках так называемого дела Укрэксимбанка, - сказал он.
Другой источник сообщил агентству, что обыски проходят также и в банке.
В корпорации "Богдан Моторс" агентству подтвердили факт проведения обысков в киевском офисе компании и в очередной раз назвали их политически мотивированными, заявив о полной необоснованности обвинения.
Как отметили в корпорации, речь идет о реструктуризации кредита, которая была открытой.
"Мы неоднократно открыто говорили о том, что кредит брался для строительства заводов, но в условиях катастрофического обвала авторынка, финансового кризиса, девальвации гривни, отсутствия господдержки и финансирования это привело к тому, что компания была не в состоянии обслуживать кредит, и банк пошел навстречу", - сообщил пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.
В "Богдан Моторс" также отметили, что постоянные обыски ставят под угрозу выполнение корпорацией выигранных на конкурсах контрактов по поставкам автобусов и троллейбусов муниципалитетам, которые закупают их за кредитные средства ЕБРР.
АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах).
Напомним:
19 июля НАБУ уже проводило обыски в помещениях автомобильной компании "Богдан Моторс".
Предварительная правовая квалификация дела - ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата в особо крупных размерах или организованная группой).
В тот же день в компании отреагировали на обыски НАБУ, назвав их "политическим давлением".