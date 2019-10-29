"Нафтогаз" готовит новый иск против "Газпрома"

Украинская сторона готовит новый судебный иск к "Газпрому". Об этом на своей странице в "Фейсбук" написал исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

"Договоренностей нет. Но я время не терял, потому что был занят работой над новыми исковыми требованиями к "Газпрому" в новом арбитражном процессе", - написал политик.

Также он рассказал о том, что вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович разочарован результатами переговоров, которые состоялись в Брюсселе между Россией, Украиной и Еврокомиссией касательно судьбы транзита российского газа через нашу страну.

Напомним, новый контракт по транзиту газа из России в Европу через территорию Украины должен быть долгосрочным и предусматривать значительный объем газа. Отмечается, что это общая позиция Украины и Еврокомиссии. Представители Украины отмечают, что во время переговоров российская сторона пыталась вновь обсудить тему Стокгольмского арбитража. В то же время, в "Нафтогазе" уверяют, что никаких открытых предложений от Газпрома не получали.

Что касается нового контракта на транзит газа, то он должен быть заключен с "Оператором ГТС Украины", который будет выведен из группы "Нафтогаз" с 1 января 2020 года. В "Нафтогазе" также отмечают, что отношения между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" должны соответствовать нормам европейского экономического законодательства, что упростит сотрудничество между странами.

Ранее "Комментарии" писали о позиции российского стороны по итогам трехсторонних газовых переговоров, которые состоялись 28 октября 2019 года.