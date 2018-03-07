"Нафтогаз" обнародовал структуру цены на газ для населения

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал структуру цены на газ для населения, составляющей сейчас 6,958 тыс. гривен за тыс. куб. м. Соответствующая инфографика опубликована на странице НАК в Facebook.

Согласно пояснениям "Нафтогаза", львиную долю в цене газа составляет стоимость самого "голубого топлива" - 4,942 тыс. гривен. Налог на добавленную стоимость - 1,160 тыс. гривен.

Услуги по доставке газа конечному потребителю стоят 0,733 тыс. гривен, из которых 0,514 тыс. гривен стоимость распределения газа и 0,219 тыс. гривен его транспортировка.

Наценка равна 0,124 тыс. гривен.

Фото: структура стоимости газа для населения (НАК "Нафтогаз")

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в течение нескольких лет Украина выйдет на полное обеспечение собственным газом, что позволит начать системное снижение цен на газ.

Стоит также напомнить, что между Украиной и Россией идет так называемая "газовая война". В частности, судебные разбирательства в Арбитражном суде Стокгольма, который в конце февраля удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита.

После этого решения, "Газпром" снизил давление на входе в ГТС Украины до критического уровня.