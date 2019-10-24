Нафтогаз попросил президента Словакии помочь с разрешением спора на $23 млн

Генеральный директор НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев обратился к президенту Словакии Зузане Чапутовой с просьбой помочь с разрешением спора, связанного с проигрышем в Стокгольмском арбитраже семь лет назад, сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующее письмо. В пресс-службе компании подтвердили эту информацию.

Согласно открытым данным, 20 декабря 2017-го словацкий суд принял решение, исполняя постановления Стокгольмского арбитража по иску итальянской компании "Югаз", арестовать поставки газа из Словакии в адрес "Нафтогаза". Окончательное решение в Стокгольме по "Нафтогазу" приняли еще 19 декабря 2012-го, хотя речь идет о соглашении 2007 года.

Истец обратился в арбитраж с иском к "Нафтогазу" с целью взыскания с компании стоимости поставленного газа. Сумма иска, включая штрафы и пеню, составила около €21 млн ($23 млн). Сам "Нафтогаз" оспаривает в Братиславе решение словацкого суда 2017 года и считает, что его вердикт был коррупционным.

Коболев говорит, что словацкий суд также удовлетворил иски о завышенном возмещении убытков и что полиция начала расследование, но позже прекратила его. В связи с этим глава НАК попросил Чапутову "оказать любую соразмерную поддержку в борьбе с серьезными случаями коррупции".

Коррупция в Словакии находится в центре внимания после убийства в прошлом году журналиста-расследователя, который писал о связях между "белыми воротничками" и политиками, отмечает Bloomberg. Появившиеся в СМИ документы показали, что влиятельные бизнесмены, обвиняемые в организации убийства, могли манипулировать судебными решениями, избежав наказания.

К тому же в "Нафтогазе" решили, вероятно, обратиться к Чапутовой, поскольку она - бывшая адвокат-активист, которая одной из первых задач на время своего президентского срока поставила очищение системы от коррумпированных судей и восстановление авторитета государства. На сегодняшний день Словакия занимает худшее место среди стран-членов ЕС по общественному доверию к собственной судебной системе.