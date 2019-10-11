Нафтогаз решил приравнять цены на газ для населения к промышленным

С 1 января 2020 в Украине изменится формула расчета цены газа для населения. Об этом сообщил Максим Рабинович, директор ООО "Газоснабжающая компания" НАК "Нафтогаз Украины", передает РБК-Украина.

По словам Рабиновича, на сегодняшний день "Нафтогаз" не определяет цену газа для населения, а только выбирает из четырех показателей, какой из них меньше.

"Как будет с января - цена будет рыночной. Она определяется как среднее арифметическое по цене для промышленности. В промышленности у нас абсолютно рыночные цены", - сказал он, добавив, что об этом говорится законе, который с 1 января отменяет специальные обязательства (ПСО) "Нафтогаза".

Кабинет министров 5 июня принял постановление No485, которое вводит новую формулу для расчетов цены газа для населения. Ценой газа по ПСО должна быть самая низкая цена среди четырех показателей: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже и цены по правительственному постановлению No867 от 19 октября 2018 года.

Напомним, ранее в Украине анонсировали открытие рынка газа для населения. Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев считает, что это усилит рыночную конкуренцию, а украинцы получат лучший сервис и доступ к выгодным предложениям. По его словам, открытие рынка газа позволит поставщикам предлагать оплату газа равномерными частями в течение года, включая предоставление бонусов за эффективное потребление.