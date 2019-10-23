Налоговики смогут самостоятельно ликвидировать "спящих" ФЛП

В Раде появился законопроект, расширяющий функции контролирующих органов

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект (No2274), который расширяет функции контролирующих органов, определенных Налоговым кодексом Украины. Документ предусматривает, что они смогут запускать процедуру ликвидации ФЛП в случае прекращения хозяйственной деятельности и неуплаты налогов и сборов более 6 месяцев. Для этого необходимо будет обратиться к государственному регистратору с соответствующим заявлением.

Инициировали законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно полномочий по прекращению предпринимательской деятельности физических лиц-предпринимателей" представители "Слуги народа". В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такая инициатива позволит уменьшить нагрузку по учету и контролю "спящих" ФЛП. По данным платформы "Опендатабот", такие физлица-предприниматели задолжали налогов на 2 млрд грн.

Напомним, ранее UBR.ua писал, что до 2017 года ФЛП, которые не вели хозяйственную деятельность, не платили ЕСВ. В связи с этим, на пике количество "спящих" ФЛП, по оценкам Минсоцполитики, достигало 800 тыс человек, сообщал еще бывший вице-премьер Павел Розенко.

