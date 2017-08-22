Налоговый долг перед государством превысил 77 миллиардов гривен

На 1 июля 2017 налоговый долг бизнеса перед государством достиг 10% доходов госбюджета, и составил около 77,4 миллиарда гривен
Олигархи, нардепы и коррумпированные госпредприятия задолжали Украине более 77 миллиардов гривен налогов.
Об этом говорится в статье на ЭП.
Как сообщается, на 1 июля 2017 налоговый долг бизнеса перед государством достиг 10% доходов госбюджета, и составил около 77,4 миллиарда гривен.
Отмечается, что еще в январе 2014 году этот показатель составлял 9,5 млрд гривен.
Среди должников государства - Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Константин Григоришин, Ринат Ахметов, другие известные бизнесмены, нардепы, бывшие нардепы и коррумпированные госпредприятия.
Український Бізнес Ресурс
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