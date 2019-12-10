Нацбанк изменил порядок выпуска платежных карт и операций с ними

Национальный банк Украины изменил порядок выпуска электронных платежных карт банками и операций с их использованием. Новые правила вводятся с учетом современных тенденций на финансовом рынке

Как сообщается на сайте регулятора, новые правила вводятся с учетом международной практики и современных тенденций на финансовом рынке.

Что изменил Нацбанк:

Унормировал порядок использования пользователем платежного приложения. Унормировал деятельность информационно-технического посредника.

Предусмотрел право физлица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, использовать корпоративную платежную карту. Предусмотрел право эмитировать к счету, открытому на имя физлица, признанного судом недееспособным, электронное платежное средство на имя его законного представителя (опекуна).

Предоставил право банка передавать пользователю платежную карту через своего агента, которому предоставлено право осуществлять идентификацию/верификацию клиентов.

Определил обязанность банка предусматривать порядок выдачи/передачи электронного платежного средства пользователю в договоре с клиентом.

НБУ также уточнил требования:

О праве доверенного лица получать платежную карточку клиента, но без права пользования.

Об обязанности поставщика платежных услуг информировать пользователей о стоимости своих услуг до начала инициирования перевода.

Новый порядок начинает действовать с 10 декабря.

Как ожидают в НБУ, эти меры повысят уровень обслуживания пользователей, а также усилят защиту прав пользователей и повысят доверие к использованию электронных платежных средств.