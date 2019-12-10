Нацбанк изменил порядок выпуска платежных карт и операций с ними

Национальный банк Украины изменил порядок выпуска электронных платежных карт банками и операций с их использованием. Новые правила вводятся с учетом современных тенденций на финансовом рынке
Как сообщается на сайте регулятора, новые правила вводятся с учетом международной практики и современных тенденций на финансовом рынке.
Что изменил Нацбанк:
- Унормировал порядок использования пользователем платежного приложения. Унормировал деятельность информационно-технического посредника.
- Предусмотрел право физлица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, использовать корпоративную платежную карту. Предусмотрел право эмитировать к счету, открытому на имя физлица, признанного судом недееспособным, электронное платежное средство на имя его законного представителя (опекуна).
- Предоставил право банка передавать пользователю платежную карту через своего агента, которому предоставлено право осуществлять идентификацию/верификацию клиентов.
- Определил обязанность банка предусматривать порядок выдачи/передачи электронного платежного средства пользователю в договоре с клиентом.
НБУ также уточнил требования:
- О праве доверенного лица получать платежную карточку клиента, но без права пользования.
- Об обязанности поставщика платежных услуг информировать пользователей о стоимости своих услуг до начала инициирования перевода.
Новый порядок начинает действовать с 10 декабря.
Как ожидают в НБУ, эти меры повысят уровень обслуживания пользователей, а также усилят защиту прав пользователей и повысят доверие к использованию электронных платежных средств.