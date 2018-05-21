Новый украинский лоукостер совершил свой первый рейс

В 2018 году авиакомпания планирует предоставить услуги около 650 тыс. украинцам. С 2019 года сеть маршрутов будет расширяться вместе с ростом парка самолетов авиакомпании SkуUp.

21 мая 2018 года новосозданный украинский авиаперевозчик SkyUp совершил свой первый рейс, информирует news.eizvestia.com.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает пресс- служба министерства.

"Поздравляю SkyUp с осуществлением первых рейсов, желаю успешной работы [...] Сегодня должны состояться два первых рейса SkyUp в курортные города Египта. Но напомню, что в планах авиакомпании на первый год - не только выполнение международных чартерных перевозок, а также открытие регулярных украинских и международных направлений", - отметил Омелян.

Как отмечает Мининфраструктуры, стоимость всех регулярных перевозок будет формироваться по лоукост-модели без багажа и выбранных услуг. Стоимость будет зависеть от направления выбранного путешествия и от времени приобретения билетов. Например, билет Киев-Одесса будет стоить от 499 грн в одну сторону.

Авиакомпания SkyUp (Скайап) была зарегистрирована в июне 2017 года в Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Учредителем SkyUp выступила компания ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp.

Сейчас флот авиакомпании состоит из среднемагистральных судов типа Боинг 737-800 NG (Neхt Generation) емкостью Y189 мест 2013 года выпуска. Это самый молодой флот среди украинских авиакомпаний - средний возраст воздушных судов составляет 4 года. В 2018 году флот будет увеличен до 5-ти самолетов. Динамика развития предусматривает расширение флота минимум на 3 судна в год на базе бортов Боинг 737-800 и Боинг 737МАХ (новое семейство самолетов, который придет на смену Боинга 737NG). В 2019 году планируется увеличение бортов до 8.

По информации министерства, чартерные перевозки в 2018 году будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова и Одессы по 16 направлениям - Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма- де-Майорка, Тенерифе, Аликанте, Тирана, Римини, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Планируется, что первые внутренние украинские регулярные рейсы запустятся в конце июня 2018 года. На первом этапе рейсы запланированы по двум направлениям: Киев - Одесса и Харьков - Одесса.

Международные регулярные рейсы в 2018 году планируются по направлениям Киев - Барселона, Киев - Дубай и Киев - Ларнака.

В 2018 году авиакомпания планирует предоставить услуги около 650 тыс. украинцам. С 2019 года сеть маршрутов будет расширяться вместе с ростом парка самолетов авиакомпании SkуUp.

Напомним, что в декабре 2017 года авиакомпания SkyUp объявила о начале чартерных полетов в апреле 2018 года. В марте SkyUp и корпорация Boeing подписали контракт на $624 млн на производство пяти самолетов серии Boeing 737 MAX с возможностью последующего дозаказа еще пяти.

16 мая SkyUp получила сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов.