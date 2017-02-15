Остановка Алчевского меткомбината лишила прибыли боевиков и российских собственников - Семенченко

Остановивший 13 февраля работу Алчевский металлургический комбинат, как и компания-собственник - "ИСД", с 2010 года контролируется Внешекономбанком Российской Федерации. Об этом в Facebook написал нардеп Семен Семенченко.

"Алчевский металлургический комбинат, как и компания-собственник - "ИСД" с 2010 года контролируется ... Внешеконом банком Российской Федерации. Председателем наблюдательного совета до недавнего времени был "большой друг Украины" премьер - министр РФ Медведев. На всякий случай напомню - РФ с 2014 года ведет агрессивную войну против Украины. С 2014 года к Вшенэкономбанку РФ введены международные санкции. А для "украинских гнид" в нашем правительстве АМК, находящийся в оккупированном Алчевске до сих пор значится как "украинский металл". Кто поставлял сырье на АМК? Криворожское предприятие принадлежащий компании "Евраз". Владельцем которого является российский миллиардер из ближайшего окружения Путина - Р. Абрамович.Что теперь? А ничего. Российские владельцы лишились прибыли... российские наемники ЛНР потеряли важную статью своих доходов. Потери в украинском бюджете? Обещанная Гройсманом в прошлом году "реформа таможни" должна была, по его словам, дать нашему бюджету 40 млрд гривен. Где реформа таможни?", - написал Семенченко сегодня, 15 февраля.

Напомним, ранее стало известно, что из-за торговой блокады железнодорожных путей в Луганской области Алчевский металлургический комбинат полностью остановлен из-за отсутствия железорудного сырья с 13 февраля.

Также напомним, что по данным пресс-службы Главного управления ГФС Украины в Луганской области, за 10 месяцев 2016 года в Госбюджет Украины Луганской таможней перечислено 1 миллиард 99 миллионов гривен. В значительной степени поступлениям в госбюджет способствовали показатели внешнеэкономических операций основных предприятий-импортеров Луганской области, а именно: ПАО "Алчевский металлургический комбинат", ООО "Научно-производственное объединение "Заря" (производство частично приостановлено из-за блокады), ООО "ДТЭК Востокэнерго", ПАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий", ООО "НПО "Северодонецкий Стеклопластик", ЗАО "Лисичанский желатиновый завод".