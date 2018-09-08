Підвищення цін на газ врятує Україну від дефолту - Гройсман

Гройсман виправдав підвищення цін на газ для населення

Розмір зовнішнього боргу України на поточний момент не дозволяє знизити тарифи на вартість енергоресурсів.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пояснив необхідність підвищення цін на газ для населення. За його словами, якщо цього не зробити, то на Україну чекає дефолт.

Країні необхідно виходити на зовнішні ринки, перекредитовуватися і зменшувати відсотки, пояснив глава уряду.

Включення на каналі "Інтер": Нас закинули в серйозну боргову яму. Очевидно, що економіка зростає, але у нас на плечах такий борг, який ми самі не можемо виплатити. Треба виходити на зовнішні ринки, перекредитовуватися, зменшувати відсотки. pic.twitter.com/A5vqqqSlAg - Volodymyr Groysman (@VGroysman) 7 вересня 2018 р.

"Я перший за те, щоб зменшувати ціни на ресурси. Але невиконання вимог поставить Україну на межу дефолту. Ми хочемо кризи? Я не кризовий прем'єр, я антикризовий", - заявив Гройсман в ефірі одного з телеканалів ввечері 7 вересня.

Я перший за те, аби зменшувати ціни на ресурси. Але невиконання вимог поставить Україну на межу дефолту. Ми хочемо кризи? Я не кризовий прем'єр, я антикризовий. Я зроблю все аби захистити людей, знизити інфляцію і зростання реальних доходів. - Volodymyr Groysman (@VGroysman) 7 вересня 2018 р.

Підвищення тарифів є основною вимогою Міжнародного валютного фонду для надання нового кредиту, який необхідний Україні, щоб розплатитися за накопичені з 2005 по 2013 роки борги.

Нагадаємо, згідно з прогнозом Міністерства економічного розвитку і торгівлі, ціна на газ в 2018 році може зрости на 18%. При найкращому зі сценаріїв газ для українців коштуватиме 8268 гривень за тис куб м, при гіршому - майже 11000 гривень.