Парубий назвал число принятых законов и закрыл сессию

Верховная Рада восьмого созыва приняла почти 3 тысячи законов и законодательных актов Об этом заявил председатель Рады Андрей Парубий во время последнего заседания десятой сессии парламента восьмого созыва, - сообщает "РБК-Украина".

"Верховной Радой восьмого созыва было проведено 580 пленарных заседаний. Было принято 2734 законодательных акта, в т.ч. 987 законов и кодексов в целом", - заявил Парубий.

Сегодня состоялось последнее пленарное заседание десятой сессии Верховной Рады Украины. Спикер ВР Андрей Парубий объявил о закрытии десятой сессии парламента.