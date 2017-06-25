Парубий: новый поток сжиженного газа помогает Украине обеспечить энергетическую безопасность

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубийс Маршалком Сейма Республики Польша Мареком Кухцинським договорились реализовать несколько инфраструктурных проектов между Украиной и Польшей, чтобы дать пример тесного сотрудничества, сообщает УНН.

Во время встречи был обсужден широкий круг вопросов, в частности, как по макрорегионального сотрудничества в рамках Карпатской стратегии, так и по реализации идей, которые можно реализовать в ближайшей или более длительной перспективе.

Среди важных Парубий назвал энергетическую сферу. Он напомнил, что буквально несколько недель назад польский energy terminal принял первый танкер сжиженного газа из США. "Это открывает новый путь сотрудничества через Польшу с Соединенными Штатами Америки, - отметил Председатель Парламента, отметив, что во время его визита в Америку Спикер Палаты представителей Конгресса США П.Раян посвятил этому вопросу много времени, будучи убежденным, что сжиженный газ гораздо дешевле, чем то, что есть на рынке сегодня. - Это важно для Украины не только в вопросах экономического сотрудничества, но и в вопросах энергетической безопасности ".

По словам Председателя Верховной Рады, "получение нового потока сжиженного газа помогает Украине обеспечить энергетическую безопасность". Также было высказано общую позицию, что Северный поток-2, который строит Россия, "вредно для интересов Украины, противоречит интересам Украины, как и интересам многих европейских государств и может влиять на их энергетическую безопасность ".

В ходе встречи также была обсуждена инициатива письма, "в котором бы главы парламентов всех государств Балто-Черноморского пояса могли выразить свою позицию по поводу строительства Северного пролив-2, свое несогласие и предостережения по поводу того, что этот проект может угрожать энергетической безопасности Европы, а также выразить свою солидарную позицию по сотрудничеству между нашими странами в энергетической сфере ".