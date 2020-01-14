Печерский суд арестовал землю и компании Укрбуда - СМИ

13 тыс семей рискуют остаться без жилья

Столичный Печерский суд по ходатайству следователя Государственного бюро расследований (ГБР) арестовал корпоративные права и земельные участки компании Укрбуд. Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на решения суда.

По данным журналистов, постановлениями суда арестованы участки по адресам: в Дарницком районе по ул. Бориспольская, 18; в Подольском районе в урочище Гончары-Кожемяки; в Печерском районе по ул. Зверинецкая, 72; Всего - 15,4 га земли.

Помимо этого, арестованы корпоративные права ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест" и ООО "Укрбуд девелопмент".

Государственное бюро расследований с августа 2019 года расследует уголовное производство по ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 УК Украины.

По версии следствия, должностные лица заказчика строительства ООО "Укрбуд девелопмент", ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест" с генеральным подрядчиком ООО "Спецстрой - плюс" в нарушение требований закона и запрета на проведение строительно-монтажных работ, привлекают средства граждан и юридических лиц для финансирования строительства, а затем, завладев деньгами, выводят их в виде наличных через подконтрольных физических лиц.

Прокурор указывает, что в настоящее время на многих стройплощадках работы приостановлены, сроки ввода в эксплуатацию объектов переносятся на год и более. Задержки со сдачей домов, по дынным следствия, происходят как раз из- за хищения денежных средств инвесторов.

Экс-нардеп и бывший бенефициар компании "Укрбуд" Максим Микитась подозревается НАБУ в организации преступной схемы по завладению средствами на строительстве жилья для Нацгвардии. Стоимость квартир для военных якобы была завышена на 81,6 млн грн.

Кроме этого, летом 2019 года ГБР завело дело о возможном отмывании Микитасем 200 млн грн с использованием "мертвых душ".