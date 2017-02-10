Пенсия теперь будет зависеть не от стажа, а лишь от суммы налогов?

Власти начали атаку на зарплаты в конвертах. Теперь малый и средний бизнес кошмарят проверками представители трудовой инспекции, а сотрудников вызывают на беседу в Госфискальную службу, передают Вести.

Кроме того, в недрах Кабмина готовятся изменения в законодательство таким образом, что пенсия не будет зависеть от стажа, а лишь от количества налогов, которые работодатели отчисляли с конкретной зарплаты каждого украинца.

Источник в Пенсионном фонде рассказал, что изменения системы готовятся таким образом, чтобы людям было невыгодно получать зарплаты в конвертах. «Это будет справедливая система. У каждого есть свой индивидуальный счет в Пенсионном фонде, куда перечисляются налоги с его зарплаты. И если сейчас размер пенсии зависит от стажа, квалификации, должности, которую занимал человек, его премий, званий и прочего, то после изменений ваша пенсия будет зависеть только от того количества налогов, которые отчислялись с вашей зарплаты.

То есть если ваш работодатель перечислял налог с минималки в 3200 грн, то соответствующую пенсию вы и получите. Если зарплата была белой и налог шел с 10 тыс. грн, то и пенсия ваша будет гораздо больше», — рассказал источник.

Вице-премьер Павел Розенко подтверждает: пенсия будет зависеть от официальной зарплаты. «Пенсионный фонд не зарабатывает деньги — он распределяет те средства, которые в него поступают из этих взносов. А поскольку у нас в тени 150–180 млрд грн ежегодно, это значит, что Пенсионный фонд недополучает как минимум 40 млрд грн. Не оплачивая взносы, вы фактически обрекаете себя на мизерные выплаты. У нас остался пережиток советской системы, вследствие чего люди думают: если они работали, то государство должно обеспечить им достойную пенсию. А этого мало, поскольку нужно работать легально и легально оплачивать пенсионные взносы, тогда есть шанс на достойную пенсию. Иначе человек будет получать не пенсию, а социальную помощь».

Очевидно, что в группе риска заробитчане, те, кто работает без оформления трудовой книжки, и получатели черной зарплаты. В правительстве надеются, что люди сами начнут требовать от работодателя платить им по-белому, чтобы заработать на безбедную старость.

Пока же бизнес не может отойти от удара минималкой (вернее, новыми налогами от нее) и, напротив, переводит все больше сотрудников в тень. По предприятиям уже ходят представители инспекции по труду, которые проверяют, кто и как оформляет своих работников. Например, в Закарпатье уже оштрафовали одного предпринимателя на 87 тыс. грн — за то, что он взял на работу без официального оформления двух несовершеннолетних.

Есть случай и в Хмельницкой области. Там у одного из предпринимателей обнаружили шесть сотрудников, которые были неправильно оформлены на работе — с ними не заключили договоры. За это он заплатил штраф в 262 тыс. грн. Правда, некоторые рассказывают, что под видом инспекторов по труду уже ходят мошенники. Ряженые, угрожая большими штрафами, требуют взятки. О том, что их кошмарят, рассказывают и другие предприниматели.

«Мы некоторых сотрудников перевели на ФЛП, и они у нас работают по договору. Те, кто трудится неофициально, теперь стараются в офис не приходить, только на совещания появляются. Работают на удалении, из дома. В офисе должны быть только те, кто официально оформлен», — рассказала на условиях анонимности бухгалтер фирмы, торгующей сельхозудобрениями в Днепропетровской области.

«У нас в салоне красоты всех оформили ФЛП — маникюрщиц, парикмахеров, массажистку. Они вроде как арендуют кресло тут. Другого выхода пока нет», — говорит владелица салона в Харькове.

Но одними проверками не ограничиваются. Оживилась и Госфискальная служба. По словам партнера компании OMP Tax & Legal Дмитрия Михайленко, им уже известно несколько случаев, когда налоговики связываются с бывшими сотрудниками компаний и приглашают их на беседу. «Налоговики связываются с уволенными сотрудниками и приглашают их рассказать о реальном размере зарплаты. Из десяти таких найдутся двое-трое, которые напишут нужные показания. Сотрудники должны помнить: они имеют право не давать показаний без адвоката», — отметил юрист.

Впрочем, эксперты сомневаются, что все эти меры на самом деле позволят эффективно бороться с зарплатами в конвертах. «С точки зрения логики, все эти решения правительства и Пенсионного фонда правильные. Но для того, чтобы новая система накопления пенсий заработала, должно пройти лет 25, люди должны успеть накопить средства. И я не думаю, что все украинцы побегут отбелять свои зарплаты или будут увольняться из-за того, что им платят в конвертах. А где искать им белую зарплату, ведь семьи кормить нужно сегодня», — считает экономист Александр Охрименко.

Такого же мнения придерживаются и юристы: «Борьба с зарплатами в конвертах без улучшения экономического климата и проведения реальной налоговой реформы ничего не даст. Последние реформы уже привели к тому, что у нас закрывается мелкий бизнес и, по некоторым данным, бюджет уже несет миллиардные потери. Не удивлюсь, если к моменту выхода на пенсию окажется, что, вместо того чтобы получать пенсию, придется еще и доплачивать государству», — говорит юрист Ростислав Кравец.

