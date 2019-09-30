Почему украинцы и дальше будут уезжать в Польшу

24 сентября 2019 года правительство Польши приняло проект бюджета на 2020 год, который пролонгирует на следующий год значительные послабления по налогу с доходов физических лиц:

- полное освобождение от налога с зарплат до 85 528 злотых (около 21,4 тыс дол США) для лиц в возрасте до 26 лет (норма действует с 01.08.2019)

- минимальную ставку в 17% (было как в Украине 18%).

При этом рост экономики Польши составит 3,7% ВВП, инфляция 2,5%, рост реальных доходов населения - 6,4%.

О бюджете Украины написано много, среди прочего:

- рост ВВП 3,3%

- инфляция 6%

- прожиточный минимум поднимать до 1 июля 2020 года не собираются, признавая при этом, что около 28% населения Украины живут за чертой бедности

- налогового стимулирования для развития экономической активности не предусмотрено.

Разительная разница. Но не это главное. Вопрос в подходе, идеологии. Там министр финансов заявляет что налоговые льготы для молодых людей, а также малого и среднего бизнеса, приведут «к уменьшению дохода бюджета, но в перспективе будут способствовать развитию страны, экономическому росту и, как следствие, росту налоговых поступлений». А тут директивно поднимают уровень МЗП на 550 грн (если упростить, то поднимают налоги на зарплаты) и закручивают гайки через значительное ужесточение правил администрирования и контроля сбора налогов (проект 1209 и 1210).

Польша – работа на перспективу и увеличение уровня жизни за счет увеличения благосостояния.

Украина – ужесточение налоговой политики в угоду макрофинансовой стабильности и спокойствия внешних кредиторов. Фактически, украинские экономические власти действуют прежде всего как агент влияния МВФ.

Украина продолжает оставаться в фискальной ловушке: высокие неэффективные расходы бюджета и высокие налоги, которые никто не платит. Яркий пример, общественный консенсус о невозможности платить в белую налоги с зарплат, в тени до 200 млрд грн.

Ну и, напоследок, как итог всех усилий, прогноз на 2019-2020 год – уровень жизни (ВВП на душу населения) вырастет у гражданина Польши на 1,5 тыс дол, гражданина Украины на 0,57 тыс дол.

Отказ от радикальных экономических реформ = отказ от независимости Украины!

Вячеслав Черкашин, главный аналитик по вопросам налоговой политики Института социально-экономической трансформации