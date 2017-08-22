Порошенко обещает в 2018 году выделить на строительство дорог 30 миллиардов

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в следующем году на строительство дорог в стране будет выделено 30 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время церемонии открытия после капитального ремонта моста через реку Северский Донец в Изюме Харьковской области.

"В позапрошлом году в Украине исключительно на строительство дорог тратилось около 6 млрд грн. В прошлом году объединили усилия, часть денег выплачивалась на обслуживание ранее взятых кредитов, но непосредственно на строительство дорог тратилось 10 млрд грн. Вроде много, но мы поставили задачу, чтобы в этом году на строительство дорог тратилось 20 млрд грн, а в следующем году - 30 млрд грн. Это та динамика, которую я хочу видеть в Украине", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, ранее в правительстве рассчитывали, что Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в три раза по сравнению с 2016 годом - до 30 млрд грн. При этом 15 млрд грн должны быть обеспечены за счет бюджета, а еще 15 млрд грн - от репрофайлинга ОВГЗ в портфеле НБУ.

Однако 9 августа премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Минфин и Нацбанк не смогли согласовать репрофайлинг, а дополнительные средства на дорожное строительство поступят от перевыполнения плана таможенных сборов.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 млрд грн из заявленных правительством около 20 млрд грн.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается по меньшей мере в 60 млрд грн.