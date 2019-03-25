Порошенко заявил о возможности увеличить стоимость аренды земли в пять раз

Стоимость аренды сельскохозяйственных земель может увеличиться в пять раз вследствие реформ.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом Национального университета биоресурсов и природопользования Украины в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Нам нужно поднять уровень арендной платы за землю, чтобы повышать уровень жизни на селе. Государство начинает сдавать свои земли в аренду иногда вдвое дороже, чем частный собственник. Мы должны распространить эти стандарты на земли, которые принадлежат селянам", - заявил Порошенко.

"Только открытые аукционы с едиными стартовыми условиями могут упразднить диктат больших арендаторов. Вследствие правильных реформ мы можем увеличить стоимость аренды земли в пять раз", - спрогнозировал он.

По словам Порошенко, средняя ставка аренды с/х земель за несколько лет выросла с 3% до 10% денежной оценки земли, однако все еще является слишком низкой.

"В среднем сегодня стоимость аренды 52 евро за 1 га, который сдают в аренду пайщики. Это нереалистический показатель цены аренды на землю. У нас 52 евро, а в Литве, где земля хуже - 81 евро", - отметил Порошенко.

Напомним:

4 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении действия земельного моратория до 2020 года, хотя МЭРТ предложило Порошенко ветировать закон.

7 февраля закон вступил в силу. В то же время, этим законом Кабмин обязан до 1 марта 2019 представить на рассмотрение парламента законопроект "Об обороте земель".

В начале марта Кабмин уже в третий раз сорвал срок подачи в Раду законопроекта "Об обороте земель".

В декабре 2018 рабочая группа аграрного комитета Верховной Рады такжеподготовила свое видение формата рынка земли.

22 августа 2018 года вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека. Конституционный суд Украины отказался оценивать конституционность моратория, несмотря на решение ЕСПЧ.