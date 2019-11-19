Послы G7 поддержали открытие рынка земли в Украине

Послы стран Большой семерки поддержали намерение Верховной Рады открыть рынок земли.

Об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец мораторию на покупку и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", - заявили послы.

Напомним, 13 ноября Рада приняла закон о рынке земли в первом чтении. Документ поддержали 240 народных депутатов.