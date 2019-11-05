Правительство в рамках госбюджета-2020 не планирует повышать налоги

Кабинет министров в рамках доработанного ко второму чтению в Верховной Раде проекта государственного бюджета Украины на 2020 год не планирует повышать налоги.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя проект. "Мы не предлагаем повышать налоги. Правительство не связывает и не ищет дополнительные ресурсы в повышении налогов", - сказал глава правительства.

По его словам, дополнительные ресурсы нужно искать, повышая эффективность, снижая расходы на государство, посредством борьбы с коррупцией и сокращением теневого сектора.

"Мы сократили административные расходы на обслуживание деятельности правительства и центральных органов исполнительной власти в среднем на 10%", - добавил Гончарук. Об этом сообщает УНИАН.