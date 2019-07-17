Президент предлагает снова отсрочить штраф для евробляхеров

Президент Украины внес в парламент законопроект, которым предлагает отсрочить штраф для нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает УНН.

Президент Украины внес в парламент законопроект, которым предлагает отсрочить штраф для нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает УНН.

В парламенте зарегистрирован президентский законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. Текст документа на сайте парламента по состоянию на 12.30 17 июля отсутствует.

В то же время суть инициативы прояснил заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка.

"Предложение пока звучит об отсрочке на 90 дней применения штрафных санкций", - сказал он во время брифинга.

Напомним, штраф для нерастаможенных автомобилей уже переносили. Так, в конце мая ВР приняла решение, которым отсрочила введение штрафов на 24 августа 2019.

Как сообщал УНН, закон о растаможивании автомобилей на иностранном регистрации принято в ноябре прошлого года. До 22 февраля растаможить машину можно было со скидкой 50%, а с февраля по 24 мая проходил переходный период, за который водители еще могли растаможить авто, но по полной стоимости.

24 мая 2019 в Украину должны ввести штрафы в размере 8500 гривен за нарушение условий растаможивания авто. При использовании нерастаможенного авто в предпринимательских целях штраф должен составлять 34 000 гривен. За повторное нарушение закона размер штрафа возрастет до 170 000 гривен.